Adnan Oktar'ın büyük tuzağı deşifre oldu! Polisler de var

Polislerin 'Adnan Hoca' grubuna adli ve polisiye konularda yardımcı oldukları ve bilgi aktardıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Adnan Hoca ve adamlarının diğer bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de mercek altında...

Soruşturma kapsamındaki Oktar'ın bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de incelemeye alındı. Gözaltı listesindeki isimler arasında iki polisin de olduğu öğrenildi. Polisler Oktar'a ve adamlarına çeşitli konularda bilgi aktarmakla suçlanıyor.

Soruşturmada Adnan Hoca grubunun vatandaşlara yönelik ilginç bir tuzak yöntemi de tespit edildi. Bazı müştekilerin ifadelerine göre Adnan Hoca'nın 'kedicik' olarak tabir ettiği kızlarla internette yayımlanan görüntülere hakaret ve küfür içerikli yorumlar yapan vatandaşlardan tazminat davası açma tehdidiyle para alınıyor alınan para karşılığında dava açılmaktan vazgeçiliyordu. Oktar grubunun planlı olarak uyguladığı değerlendirilen bu yöntemle yüzlerce vatandaştan para sızdırdığı iddia ediliyor. Bu şekilde para sızdırılan vatandaşlar da müştekiler arasında...