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Oktar'ın annesinin örgüt içinde 'Mehdi annesi' olarak görülüyormuş

Onlarca genci ailesinden koparıp kölelik sistemine mahkum eden suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın annesine oldukça düşkün olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın annesi örgüt içinde 'Mehdi Annesi' olarak itibar görüyormuş.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05
Oktar'ın annesinin örgüt içinde 'Mehdi annesi' olarak görülüyormuş

Adnan Oktar ve suç örgütünün uyguladıkları tüyler ürpertici yöntemlerin bir bir ortaya çıkması örgütün iç dünyasının karanlık noktalarına ışık tutuyor. Ailelerinden koparılıp kölelik sistemine maruz kalan onlarca genç ve çocuk akıl almaz yöntemlerle örgüt içi eylemlere hazırlanıyor. Yöntemlerin en ağırı ile suçlanan Adnan Oktar ise onca genci ailesinden koparmasına karşılık kendi annesine oldukça bağlı olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın annesi örgüt içinde 'Mehdi Annesi' olarak biliniyormuş.

"AĞINA DÜŞÜRDÜKLERİ GENÇLERİN AİLELERİN FERYADINA ŞAHİT OLDUK"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın köşesine taşıdığı konunun ayrıntıları ise şöyle; Oktar, ağına düşürdüklerini önce ailelerinden koparıyor. Hatta ailelerine düşman ediyor. Yıllarca feryat eden, çocuğunu bunların elinden kurtarmaya çalışan anne babalara şahit olduk.

AİLELERİ ÖNEMSEMEK ALLAH'A ŞİRK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bunu nasıl yaptığını soruşturduğumda Oktar'ın müritlerine ailelerini önemsemeyi Allah'a şirk koşmak olarak benimsettiğini duydum.

KENDİ ANNESİNE OLDUKÇA DÜŞKÜNMÜŞ

Ancak bir yandan gençleri ailesinden koparırken diğer yandan da kendi annesine örgütün imkanlarını sonuna kadar sunuyor, ona baktırıyor, bayramlarda örgüt mensuplarını annesine bayramlaşmaya gönderiyormuş. Adnan Oktar'ın annesinin 99'da cezaevine gelip oğlunu ziyaret etmesinden biliyoruz. Tanıyanların anlattığı çok sert mizaçlı, agresif bir kadın olduğu. Oğluna karşı da öyleymiş, otoriter bir anneymiş. Ancak Oktar gençleri 'Allah için' ailelerinden koparırken kendi annesine çok düşkün.

ANNESİ YATALAK VE ÖRGÜT İÇİNDE 'MEHDİ ANNESİ' OLARAK BİLİNİYOR

Anne Dragos'ta yaşıyor. 90 yaşının üzerinde ve yatalak. Örgüt içinde 'mehdi annesi' olarak çok özel bir yere sahip. Ona Bacılar bakıyor.

ADNAN OKTAR İKİ KIZ YEĞENİNİ DE TACİZ ETMİŞ

Oktar'ın bir de Hatay'da oturan doktor bir erkek kardeşi var. ilk yıllarda ağabeyinin görüşlerini paylaştığı biliniyor ancak mehdilik iddialarından sonra uzaklaştı deniyor. Öte yandan bu kardeşin iki kızı İstanbul'da ve onlar da Oktar'ın cinsel istismarına uğramış

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. adnan oktar

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