Adnan Oktar'ın akıl hastanesindeki doktorundan çarpıcı itiraflar!

Adnan Oktar'a 1987'de paranoyak teşhisi koyan Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın bugünkü görev yeri ise Adli Tıp Gözlem Dairesi. Oktar'a 31 yıl sonra yeniden akıl sağlığı raporu istenirse, Oktar paranoyak teşhisi koyduğu için eleştirdiği eski doktoruyla yeniden karşılaşacak.

Habertürk'e konuşan Prof. Saygılı, tam 8 ay boyunca gözlemlediği Adnan Oktar'ı akıl hastalarından ayrı özel bir odaya aldığını söyleyerek başlıyor o günleri anlatmaya:

"Adnan Oktar paranoid şizofreni tanısıyla bize gelmişti. Akıl hastalarından ayrı bir özel bir odaya almıştım onu. Hep güler yüzlüydü, obsesif takıntıları vardı. Abdesti alırken süreyi uzatır, sürekli dişlerini fırçalardı misvakla. Telkin ve ikna gücü yüksekti, insanları konuşurken çok etkilerdi, gözlerinin içine bakardı."

"HASTANE GÜNLERİNDE DE LÜKS DÜŞKÜNÜYDÜ"

Oktar'ın annesiyle özel bir bağı olduğunu belirten Saygılı şöyle devam ediyor:

"Hastaneye yattığında 32 yaşındaydı. Ziyaretçi yasaktı ama annesiyle özel aşırı bir bağı vardı aralarında. O süreçte Adnan'ı ziyarete gelen olmamıştı. Aşırı kendini beğenmişlik, seçilmiş ve görevli olduğunu düşünüyordu. Megalomanya durumu vardı. Lüks ve pahalı giysiler, ayakkabılar giyerdi. Her gün takım elbisesi vardı. Bugünkü ihtişamı yine aynıydı."

"19 TAKINTISI VARDI"

Adnan Oktar'ın mehdilik konusunda saplantılı olduğunu belirten Saygılı'ya göre Oktar'ın o dönemde de akıl sağlığı yerindeydi, bugün de. "O günkü Adnan Oktar bugün de aynı. Mehdilik konusu açılınca sapıtıyordu, 19 sayısına takıntısı vardı, her şeyi 19'a bağlıyordu. 38 yaşına geldiğinde mehdi olarak açığa çıkacağını söylüyordu."

"BABUNA'YA STAJ YAPARKEN ÇELME TAKTI"

Oktar'ın sağ kolu doktor Oktar Babuna ile tanışmasının da akıl hastanesi günlerine dayandığını söylüyor Prof. Saygılı:

"Doktor Oktar Babuna'yla tanışması ise Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri hastanemize staja geliyorlardı. Oktar, ilk defa Babuna'ya orada çengel attı. Oktar babuna onun ilgisini çekti. Hastaneye gelip adli servisi dolaşıyorlardı, bilgi alıyorlardı. Ben de anlatıyordum. Hastaları, buraya ne amaçla geliyorlar, ne kadar kalıyorlar, çıkmaları nasıl oluyor, girmeleri nasıl oluyor, rapor almaları nasıl oluyor, onun staj için geliyorlardı. Oktar Babuna'ya da hemen mehdiliği anlatmaya başladı, konu Babuna'ya da değişik gelmişti"