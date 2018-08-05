0553 313 94 23

Adnan Oktar'ın akıl hastanesindeki doktorundan çarpıcı itiraflar!

Şarlatan Adnan Oktar'ı Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'nde yattığı dönemde onun ilk psikiyatri muayenesini yapıp, 8 ay boyunca takip eden Prof. Sefa Saygılı, Oktar'ın akıl hastanesindeki davranışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:31
Adnan Oktar'ın akıl hastanesindeki doktorundan çarpıcı itiraflar!

Adnan Oktar'a 1987'de paranoyak teşhisi koyan Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın bugünkü görev yeri ise Adli Tıp Gözlem Dairesi. Oktar'a 31 yıl sonra yeniden akıl sağlığı raporu istenirse, Oktar paranoyak teşhisi koyduğu için eleştirdiği eski doktoruyla yeniden karşılaşacak.

Habertürk'e konuşan  Prof. Saygılı, tam 8 ay boyunca gözlemlediği Adnan Oktar'ı akıl hastalarından ayrı özel bir odaya aldığını söyleyerek başlıyor o günleri anlatmaya:

"Adnan Oktar paranoid şizofreni tanısıyla bize gelmişti. Akıl hastalarından ayrı bir özel bir odaya almıştım onu. Hep güler yüzlüydü, obsesif takıntıları vardı. Abdesti alırken süreyi uzatır, sürekli dişlerini fırçalardı misvakla. Telkin ve ikna gücü yüksekti, insanları konuşurken çok etkilerdi, gözlerinin içine bakardı."

"HASTANE GÜNLERİNDE DE LÜKS DÜŞKÜNÜYDÜ"

Oktar'ın annesiyle özel bir bağı olduğunu belirten Saygılı şöyle devam ediyor:

"Hastaneye yattığında 32 yaşındaydı. Ziyaretçi yasaktı ama annesiyle özel aşırı bir bağı vardı aralarında. O süreçte Adnan'ı ziyarete gelen olmamıştı. Aşırı kendini beğenmişlik, seçilmiş ve görevli olduğunu düşünüyordu. Megalomanya durumu vardı. Lüks ve pahalı giysiler, ayakkabılar giyerdi. Her gün takım elbisesi vardı. Bugünkü ihtişamı yine aynıydı."

"19 TAKINTISI VARDI"

Adnan Oktar'ın mehdilik konusunda saplantılı olduğunu belirten Saygılı'ya göre Oktar'ın o dönemde de akıl sağlığı yerindeydi, bugün de. "O günkü Adnan Oktar bugün de aynı. Mehdilik konusu açılınca sapıtıyordu, 19 sayısına takıntısı vardı, her şeyi 19'a bağlıyordu. 38 yaşına geldiğinde mehdi olarak açığa çıkacağını söylüyordu."

"BABUNA'YA STAJ YAPARKEN ÇELME TAKTI"

Oktar'ın sağ kolu doktor Oktar Babuna ile tanışmasının da akıl hastanesi günlerine dayandığını söylüyor Prof. Saygılı:

"Doktor Oktar Babuna'yla tanışması ise Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri hastanemize staja geliyorlardı. Oktar, ilk defa Babuna'ya orada çengel attı. Oktar babuna onun ilgisini çekti. Hastaneye gelip adli servisi dolaşıyorlardı, bilgi alıyorlardı. Ben de anlatıyordum. Hastaları, buraya ne amaçla geliyorlar, ne kadar kalıyorlar, çıkmaları nasıl oluyor, girmeleri nasıl oluyor, rapor almaları nasıl oluyor, onun staj için geliyorlardı. Oktar Babuna'ya da hemen mehdiliği anlatmaya başladı, konu Babuna'ya da değişik gelmişti"

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:31
  1. Adnan Oktar
  2. Prof. Dr. Sefa Saygılı
  3. Akıl hastanesi
  4. çarpıcı itiraflar
  5. Adnan Oktar deli mi

YORUM YAZ

  • hercaihercai14 dk önce
    Sizofren falan degil, adam resmen tecavuzcu!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Mario Gomez bıraktı!
  1. Ve Mario Gomez bıraktı!
  2. Adıyaman’da hafif ticari araç takla..
  3. İsrail Kudüs'te 5 Filistinliyi..
  4. Haluk Levent'ten şaşırtan sözler: Her..
  5. Osmaniye'de seyir halindeyken alev..
  6. Almanya'dan ırkçılık itirafı!..
  7. Burdur’da trafik kazası: 7 kişi..
  8. Başkan Erdoğan'ı böyle korudular
  9. ABD’nin Türkiye’ye karşı kirli..
  10. Türk bilim insanlarından büyük başarı!..
  11. Surname nedir? Surname ne demek?
  12. İsrail'in ırkçı yasası Filistinlilerin..
  13. Adnan Oktar'ın akıl hastanesindeki..
  14. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
  15. Köylüler su için birbirleriyle..
  16. 600 kişilik kabile İslamiyet ile..
  17. Çocuğunuzla hafta sonu yapabileceğiniz..
  18. Bebekler ne zaman görmeye başlar?
  19. Çocuğunuz sizinle uyumak istiyorsa..
  20. İyot eksikliği zeka geriliğinin..
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama