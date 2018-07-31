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Bahadır Köseoğlu kimdir? Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu tutuklandı mı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinden polisi tehdit eden Bahadır Köseoğlu yakalandı. Bahadır Köseoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki Bahadır Köseoğlu kimdir?

31 Temmuz 2018 Salı 13:13
Bahadır Köseoğlu kimdir? Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu tutuklandı mı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Adnan Oktar evinde kaçmak üzereyken paketlenmişti. Adnan Oktar’ı polis aracına bindirirken başını eğen polis memura sosyal medya Twitter üzerinden tehditler yağdıran Adnan Oktar mensubu Bahadır Köseoğlu’nun yakalanması için operasyon yapıldı. Polis ekipleri,Bahadır Köseoğlu’nun İstanbul Bebek’te bulunan işyerine baskın yaptı. Polisin baskınında Bahadır Köseoğlu yakalandı. “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi’ne tıkıldı.

Adnan Oktar suç örgütü mensubu Bahadır Köseoğlu twitter üzerinden ne demişti, "Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR(sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni” yazmıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:13
  1. İstanbul
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