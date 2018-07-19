Adnan Oktar'ı tanımıyorum diyen ünlü ismin Oktar'ın programlarını keyifle izlediği ortaya çıktı

Ünlü sunucu Ece Erken, Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını söylemişti. Ancak Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda Oktar ve yanındakiler adına olumlu şeyler söylediği röportajı ortaya çıktı.

Ünlü sunucunun verdiği röportajda Adnan Oktar ve suç örgütü hakkında olumlu şeyler söylediği ortaya çıktı. Erken'in verdiği röportajda Oktar'ın kanalı için "Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti.

HABERLERE JET HIZIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Ece Erken ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayıp sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adnan Oktar'ı hayatında bir kere bile görmediğini söyleyen Ece Erken'in 5 yıl önce Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği ropörtajın çıkması üzerine şunları söyledi;

"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, Ropörtaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile" dedi.