Azılı Siyonistlerden Oktar'ın tutuklanmasına derhal üzüntü ve tepki paylaşımları geldi

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

Adnan Oktar’ın tevkif edilmesi üzerine enteresan bir şekilde Siyonist kaynaklardan peşi sıra açıklama ve paylaşımlar gelip yazılar döşenilmesi dikkat çekti.

SİYONİST HABER SİTESİ OKTAR’I ŞİRİN GÖSTERİP ERDOĞAN’I KARALADI

Jewish Press adlı meşhur Siyonist haber sitesinin haberi imalı şekilde “İsrail Dostu Müslüman Lider Adnan Oktar’ı Türk Polisi Tutukladı” diye geçmesi dikkat çekti. David Israel imzalı haberde, Adnan Oktar’ın mesajının İslam’ın iyi bir hayat ve kadınlara eşit muamele sunması üzerine olduğu kaydedildi. Ayrıca onun “cesaretle” birçok İsrailli saygın ve önde gelen kimse ile açıkça bağ kurduğu vurgulandı.

Haberin devamındaki ifadeler de dikkate şayandı: “Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan rejimine karşı dini liderlerin komplo tertip etmesiyle takıntılı halde, onlardan diğer tüm düşmanlarından daha fazla korkuyor. Dini lider Fethullah Gülen’in sürgün edilerek kendilerine teslimine Amerika’yı zorlamak için yatırım yaptı, hatta iddiaya göre kaçırılmasını planladı.”

Haber ayrıca Oktar’ın eski yayınlarından ötürü ona karşı Siyonistler arasında bir tepki olmaması için de gardını almış gözükmektedir. Onun evvelde yayınladığı kitapla Holokostu inkâr ettiği kaydedilse de, daha sonra bu kitabı çekip 2006’da yayınladığı kitapla Holokost’u tanıyıp YahudilereNazilerin büyük zalimlik ve barbarlık yaptığını ve 5,5 milyonunu katlettiklerini söylediği hatırlatıldı. Birçok makalesinde de anti-semitizme karşı oluşunu ifade edip, hatta antisemitik olmanın Kur’an’a da aykırı olduğuna dair ifadeleri bulunduğu da belirtildi.

Böylece bu Siyonist mecrada FETÖ ile birlikte Oktar da “aklanırken” tüm suç ve günahın Başkan Erdoğan’a yıkılmaya kalkıldığı görüldü.

SİYONİST YAZAR UTANMADAN “BÜYÜLEYİCİ BİRİ, ETKİSİ GİDEREK YAYILIYOR” DEDİĞİ RÖPORTAJI PAYLAŞTI

Annika H. Rothstein adlı Siyonist kafalı olduğu malum ve Erdoğan ile Türkiye’ye de net bir karşıtlığı olduğu bilinen yazar da enteresan bir tavır sergiledi. Rothstein, Oktar’ın tutuklanması sonrası 19 Haziran 2018’de onunla yaptığı röportajı o günkü ifadelerine hiç dokunmadan tekrar paylaştı. Kısa süre evvel yapılmış bu röportajını “The Rebel Media” için sunarken, Adnan Oktar için “büyüleyici” birisi demiş, onun İslam Dünyasında “önemli bir etkisi olduğunu”, kendisinin “yükselişte” ve “fikirleri ile sesinin etkisinin de giderek belalı zamanlarda belalı bölgelerde kurtuluş arayanlar nezdinde büyümekte” olduğunu kaydetmişti.

JERUSALEM POST HIZLICA UZUN BİR YAZI YAYINLADI

Siyonist gazete Jerusalem Post’un tutuklama haberi üzerine daha gün içinde uzunca bir makale yayınlaması da dikkat çekti. Yazı esas itibariyle yakın geçmişi mercek altına alıp özetle bunların bir derlemesi mahiyetinde görüldü.

Bununla birlikte yazının sahibi Seth Frantzman’ın Twitter’da, “Erdoğan’ın Türk toplumunun ahlakının sağlamlığını umursadığını düşünmeyin, sadece çok popüler bir kimse görmeye tahammül edemiyor” yazan bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.