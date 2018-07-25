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Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret eden Kenan Oktar ve Gamze Oktar oldu Kenan Oktar kimdir?

Suç örgütü lideri Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden Edirne F Tipi Cezaevine nakledilmişti. Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret eden ise doktor olan kardeşi Kenan Oktar ile yeğeni Gamze Oktar oldu. Peki Kenan Oktar kimdir? Kenan Oktar, abisi Adnan Oktar hakkında ne dedi?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:30
Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret eden Kenan Oktar ve Gamze Oktar oldu Kenan Oktar kimdir?

Suç örgütü lideri Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden Edirne F Tipi Cezaevine nakledilmişti. Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret eden ise doktor olan kardeşi Kenan Oktar ile yeğeni Gamze Oktar oldu. Peki Kenan Oktar kimdir? Kenan Oktar, abisi Adnan Oktar hakkında ne dedi?

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar Hatay’da görünmüş, kameralar karşısında Adnan Oktar’ı savunması tepkilere neden olmuştu. Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrıldı.

Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:30
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