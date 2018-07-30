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Adnan Oktar’ın ‘kız getirme imamı’ Bora Yıldız kimdir?

Şantaj, tehdit, cinsel istismar suçlamasıyla operasyon düzenlenenAdnan Oktar suçörgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı. Peki Bora Yıldız kimdir?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:06
Adnan Oktar’ın ‘kız getirme imamı’ Bora Yıldız kimdir?

Şantaj, tehdit, cinsel istismar suçlamasıyla operasyon düzenlenen  Adnan Oktar suç  örgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı. Peki Bora Yıldız kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonda aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Örgütte çözülmeler devam ettikçe adeta kan donduran bilgilerde ortaya çıkıyor.  Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, dedektif tutup gerçekleri öğrendiğini dile getiren anne şunları anlattı:

BORA YILDIZ  ‘KIZ GETİRME’ İMAMIYMIŞ

"Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

'REKLAMCI YILDIZI YAPACAĞIZ' TEZGÂHI

Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır. Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:06
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