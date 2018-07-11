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Gözaltına alınan Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şok suçlama!

Adnan Oktar, kendilerine yönelik gözaltılara ilişkin ilk açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun operasyondan haberinin olmadığını öne sürdü. Oktar, operasyon talebinin de İngiliz istihbaratı tarafından İngiltere ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini iddia etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
Gözaltına alınan Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şok suçlama!

İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yapan suç örgütü lideri Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
  1. adnan oktar
  2. gözaltı

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  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN52 dk önce
    İngiltere istihbaratı seni neden safdışı etmek isteyecek.acaba artık işine yaramadığın için olmasın..
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ27 dk önce
    ...ordan ... Yahudi UŞAĞI
  • GökhanGökhan7 dk önce
    Aslında demek istiyoki ingiliz istihbaratı bana haber vermişdi,operasyon yapılacağnı biliyordum.Başkan hızlı başladı.Elhamdulillah.
  • DarbesavarDarbesavar45 dk önce
    direk manisa akıl hastalıkları hastanesinde tecrit....
  • MehmetMehmet15 dk önce
    Yildiz tilbenin sarkisini sana hitab ediyorum adnan.."yuru anca gidersin"...
  • DürüstDürüst51 dk önce
    OKTAR efendi senin İngiltere ile ilişkin yoksa olayın seyrini bu kadar ince ayrıntılı nerden biliyorsun?Bu güne kadar ciddi bir inceleme yapılmamıştı,sonucu hep birlikte göreceğiz!!!
  • Yunus 16Yunus 164 dk önce
    HAHAM ADNAN, SEN MOSSAD AJANISIN. PAÇAYI KAPTIRDIN ŞİMDİ ALGI YAPIP KONUYU SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORSUN. SENİN KULAĞINDAN TUTUP İÇERİ ATTIRAN MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN GERÇEK EVLATLARI ERDOĞAN VE SOYLUDUR.
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