Gözaltına alınan Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şok suçlama!

İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yapan suç örgütü lideri Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı:



"İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi.