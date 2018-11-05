0553 313 94 23
impression

Adnan Oktar'dan Dubai ve Hong Kong’a uzanan büyük vurgun!

Adnan Oktar soruşturmasında itirafçı olan örgütün finans sorumlusu, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu itiraf etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
Adnan Oktar'dan Dubai ve Hong Kong’a uzanan büyük vurgun!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye’den Dubai ve Hong Kong’a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade:

Kâr vaadiyle kandırdılar

Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

40 milyon TL gelir

2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL’lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar’ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin’deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.

Kuzey Irak’tan 5 milyon tl

Kuzey Irak Erbil’de Marin Lolijstik adı altında Yasemin Mert üzerine kurduğum şirketle lojistik, dış ticaret faaliyetleri yaptım. Şirketi güvenilir hale getirip ticaret yaptığım şirketleri Adnan Oktar’ın emriyle belirli bir zaman içinde toplamda 5 milyon TL dolandırdık.

Şirketleri boşaltmışlar

Oktar’ın emriyle Dubai’de faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai şirketi kuruldu. Orada serbest bölgede kapı üretim firması olarak faaliyet gösteriyordu. Oktar, Dubai’deki firmanın batırılması ve serbest bölgedeki makinaları kaçırılıp Türkiye’ye getirilmesi ve burada satılıp parasının örgüte aktarılması talimatını verdi. Sonra Dubai’de bulunan şirketin içini boşaltarak elde edilen geliri Hong Kong’daki şirkete aktardık. Hong Kong’dan 500 bin dolarlık geliri taşıdık.

(Akşam)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:06
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. Dubai
  4. Hong Kong
  5. vurgun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    1. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    2. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    3. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    4. 4'üncü kattan düşen kadın hayatını..
    5. Game of Thrones'un yapımcısından..
    6. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    7. Dünya devi Ünder'in peşinde!
    8. AK Parti İstanbul adayı kim? AK Parti..
    9. Türkiye dünya ikincisi oldu!
    10. Adana'da operasyon! Gözaltılar var
    11. 'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası..
    12. İsrail'in Tel Aviv kentinde araç..
    13. e devlet şifre değiştirme nasıl olur?
    14. Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    15. 2019 asgari ücret ne olur
    16. 'Para problem değil, kelepçemi çözün...'
    17. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    18. Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş..
    19. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    20. Amerika açıklamıştı! Bu sabah..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'