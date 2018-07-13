Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınanAdnan Oktar ve sözde müritlerine İstanbul merkezli 5 İl de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Oktar'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABDULHAMİD'LE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Toplumun ahlakını bozan sapkın yayınlarıyla tanınan Adnan Oktar'ın Abdulhamid Han Cennet Mekan'la ilgili skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o skandal sözler...

"Devletin oluşumunun sağlandığı topraklar Abdulhamid tarafından tarafından verilmiştir. İsrail, Abdulhamid'in verdiği topraklar üzerine kurulmuştur. Kendi mülkü üzerine olan toprakları kanun çıkartıp satışını rahat hale getirdi, serbest hale getirdi. Ve bugünkü İsrail devletinin ana bünyesini oluşturan toprakları musevilere sattı. Ve oraya da 80 bin museviyi gönderdi. İlk İsrail devletinin kuruluşunun sebebini oluşturmuş oldu. "