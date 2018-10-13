Serdar Dayanık kimdir? Adnan Oktarcı Serdar Dayanık tahliye mi edildi?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanan örgüt üyeleri bir bir itirafçı olmaya başladı. İtirafçı olup Adnan Oktar’ın kirli işlerini ortaya döken isimlerden biri de 30 yıldır yanından ayrılmayan Serdar Dayanık, itirafçı oldu. Peki Serdar Dayanık kimdir?

Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Serdar Dayanık'ın ardından 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Serdar Dayanık kimdir?

30 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Grubun Televizyon ayağının önemli bir ismi olan Dayanık, A9 TV’de İzleyici Temsilciliği görevini yerine getirmekteydi.