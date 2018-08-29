0553 313 94 23

Adnan Oktar'a kötü haber! Para yatıran avukat suçüstü yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların hesaplarına para yatıran avukat tutuklandı. Soruşturmada zanlıların aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:01
Adnan Oktar'a kötü haber! Para yatıran avukat suçüstü yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran örgüt kasası Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Oktar grubunun tıpkı FETÖ’nün yaptığı gibi cezaevindeki örgüt üyelerine itirafçı olmamaları için Yavuz Y. aracılığı ile para ve avukat imkânı sağladığı aileleriyle görüşmelerini yasakladığı öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, ‘Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar” yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVLERİNİ TEK TEK DOLAŞMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Yürütülen soruşturmada, Adnan Oktar grubundan olan bir kişinin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaptığı gibi cezaevlerini tek tek dolaşarak örgüt üyelerine para verdiği, örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin telkininde bulunduğu belirlendi.

10 KİŞİNİN HESABINA PARA YATIRDI

Mali polis, Kenan Yavuz Y.’nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti. Kenan Yavuz Y. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:01
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. avukat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’li heyetin Türkiye’ye F-35 mesajı! “İlişkilerimiz kaya gibi sağlam”
    1. ABD’li heyetin Türkiye’ye F-35 mesajı!..
    2. Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    3. Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe
    4. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    5. Kendileri gibi düşünmeyenleri linç..
    6. 100 bin konutluk dev kampanya
    7. Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı!..
    8. Ekonomik güven endeksi açıklandı
    9. Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın..
    10. 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
    11. İran istihbaratı açıkladı: Onlarca..
    12. Faili meçhullerin sorumluları..
    13. TÜİK ithalat ve ihracat rakamlarını..
    14. MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
    16. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Senaryo..
    17. Beşiktaş, Avrupa'da 210. randevusuna..
    18. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    19. MHP'li belediye başkanı partisinden..
    20. ByLock'çu FETÖ'cüler kaçarken yakayı..
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...