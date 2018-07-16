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Adnan Oktar soruşturması derinleşiyor! Onlara da soruşturma açıldı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı. Sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı öğrenildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:28
Adnan Oktar soruşturması derinleşiyor! Onlara da soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna'nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından, 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

17 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrası 2 kız çocuğu aileleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'n giderek Adnan Oktar ve grubu ‘cinsel istismar' şikâyetinde bulunmuştu. Son 5 günde 45 mağdur, emniyete giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Son başvurularla birlikte çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17'ye ulaştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:28
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
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