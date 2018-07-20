Adnan Oktar hangi cezaevine girdi? Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Adnan Oktar mı oldu?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Silivri Cezaevi’ne tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın Edirne F tipi Kapalı Cezaevine nakledilecek. Edirne F tipi Kapalı Cezaevi’nde HDP’nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adnan Oktar evinden kaçarken yakalanmış, emniyet ve daha sonra savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Adnan Oktar’ın HDP esi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu Edirne F tipi Cezaevine nakledileceği öğrenildi.

MUHARREM İNCE DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

CHP’nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce, Edirne mitingi öncesi Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Muharrem İnce’nin bu ziyaretini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli çok sert eleştirmişti.