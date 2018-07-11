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Adnan Oktar ve müritlerine dev operasyon! 235 gözaltı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Oktar'ın yaklaşık 235 müridinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:15
Adnan Oktar ve müritlerine dev operasyon! 235 gözaltı

abah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 'kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 200 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi.

Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon başlatılmıştır. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır'' denildi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer aldığı ileri sürülüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:15
  1. İstanbul
  2. operasyon
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