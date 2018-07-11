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Adnan Oktar ve kediciklerine ilk destek İsrail'den geldi!

Türkiye'de bu sabah Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik başlatılan operasyon terör devleti İsrail basınının ilgisini çekti. Dünyaca ünlü birçok İsrailli gazete, Oktar ve kediciklerini manşetlerine taşıdı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:17
Adnan Oktar ve kediciklerine ilk destek İsrail'den geldi!

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a bu sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Adnan Oktar'ın mal varlığına el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.

Bugün Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan operasyon, İsrail basınında büyük yankı uyandırdı. Dünya çapında tanınan birçok İsrailli gazete, Adnan Oktar ve örgütüne karşı yürütülen operasyonu manşetlerine taşıdı.

ADNAN OKTAR VE ÖRGÜTÜNE YAPILAN OPERASYON İSRAİL BASININDA

The Jewish Press haber sitesi, "İsrail dostu Müslüman lider tutuklandı" başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

İsrail'in en çok okunan gazetelerinden The Jerusalem Post ise, "Adnan Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi?" diyerek Adnan Oktar ile İsrail arasındaki dost ilişkisine dikkat çekti.

Haaretz gazetesi ise, "Kedicik haremi kuran Türk İslam cemaati lideri tutuklandı" manşetiyle okuyucularının karşısına çıkarken, The Time Of Israel "Antisemitizm geçmişi olan Oktar tutuklandı" diye haber yaptı. The Time Of Israel haberinin devamında Adnan Oktar'ın antisemitzmden sonradan vazgeçtiğini ve İsraille iyi ilişkiler kurduğunu ve milletvekillerini ağırladığını yazdı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:17
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. Türkiye
  4. adnan oktar
  5. operasyon
  6. gözaltı

YORUM YAZ

  • hasanhasan4 dk önce
    ikinci fetto hadisesidir.bunu silahsız sinsi bir şekilde yürütüyor idiler .bunlarında inlerine kadar girilip çorap söküntüsü gibi suçlular toplanıp adalete hesap vermelidir. yapanın yanına kar kalmamalı vira bismillah.
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