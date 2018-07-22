0553 313 94 23

Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli ilişkisi! Koruma altına almışlar

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasını kapatmaya çalışan ve FETÖ'den aranan ancak firar eden eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın, Adnan Oktar'la ilgili şikâyetleri işleme almadığı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2018 Pazar 07:19
Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli ilişkisi! Koruma altına almışlar

Turnikeci ırz düşmanı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon devam ederken, grubu yıllarca soruşturmalardan koruyan yargıdaki FETÖ elemanlarının kimlikleri de deşifre olmaya başladı. FETÖ’nün yargıdaki önemli isimlerinden biri olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan'ın, Oktar'la ilgili suç duyurularını işleme koymadığı belirlendi. Bylock kullanıcısı ve aynı zamanda firari olan Sakınan hakkında, 2010 KPSS sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma dosyasını kapatmaya çalıştığı gerekçesiyle 36 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.    

KUMPAS BAĞLANTISI 

Oktar grubu hakkındaki şikâyetlerden biri de Ergenekon mağdurlarından Serkan Öztürk’e aitti. Öztürk'ün Ankara’daki ofisinde 2009'da arama yapılmış ve Öztürk sözde 'İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın fotokopisi bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Öztürk, Şadan Sakınan’a verdiği ifadede, ‘kedicik’ diye isimlendirilen kadınlar tarafından kumpas kurulduğunu anlatmıştı. Yargıdaki FETÖ yuvalanması Oktar hakkında işlem yapılmasına izin vermedi. Sakınan, Oktar grubuyla ilgili şikâyet dilekçelerini işleme koymadı. 

ÖRGÜTÜN YARGIDAKİ KİLİT İSMİ

Savcı Şadan Sakınan, FETÖ’nün yargıdaki kritik isimlerinden biri. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yaparken ihraç edilen ve halen firari durumda olan Sakınan’ın aynı zamanda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 

Firari Sakınan’ın mal varlığındaki artış da dikkat çekmişti. Açıklanamayacak türden gelir artışıyla ilgilide mal varlığında orantısız artış nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Şadan Sakınan her yerde aranıyor. 

ÜNLÜ İŞADAMI DA CİNSEL SALDIRIYA KATILMIŞ

Adnan Oktar grubunda küçük kızlara tecavüze katılan isimler arasında, tutuklanan işadamı Rasim Coşkun Varlıbaş'ın olduğu belirlendi. 

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Varlıbaş İnşaat Danışmanlık’ın sahibi işadamı Rasim Coşkun Varlıbaş'ın küçük kızlara toplu tecavüze katıldığı belirlendi. Dosyada Varlıbaş’ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleriyle örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi olduğu anlatıldı. Müşteki Hanife Alkan 17 yaşında olduğu dönemde Mustafa Umut Işık tarafından örgüte ait evlere götürüldüğünü, kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin Varlıbaş olduğunu söyledi. 

KIZ ÇOCUKLARINI ALIKOYDU

Ümit Kuruca adlı tanık da Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu’nun 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu Adnan Oktar’a getirdiklerini anlattı. 

'TURNİKENİN ŞİFRESİ: BİZ DE TATLI YİYECEK MİYİZ 

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma dosyasında örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker’in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine de yer verildi. Söz konusu tapede Göker, diğer örgüt üyesine, “Biz de tatlı yiyecek miyiz” diye soruyor.  Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın toplu tecavüz anlamına gelen turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor.  

(Akşam)

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 07:19
  1. Ankara
  2. Adnan Oktar
  3. turnike
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli ilişkisi! Koruma altına almışlar
    1. Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli..
    2. Adnan Oktar'ın serveti tam 1 milyar..
    3. Alpay Özalan'dan eleştirilere yanıt!
    4. ABD'de rehine krizi! Polis ablukaya aldı
    5. Faizin kaldırılması imkansız mı?
    6. Rumlara korku salan gösteri!
    7. Ve Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
    8. Kızıl Çin'in yeni hedefi Hui..
    9. İsrailli teröristler down sendromlu..
    10. Rusya ve Esed rejimi sivilleri vurdu:..
    11. Bir dönemin gerillaları siyasete başladı
    12. Bedelli askerlikte 28 gün şartı..
    13. Bakan Albayrak'tan G-20'de kritik..
    14. Kuzey Irak ve Hakkari'de 11 teröristin..
    15. "Mehdi benim, Fetullah da yardımcım"
    16. 3-0 öne geçen Fenerbahçe şoku yaşadı!..
    17. TSK'dan hava harekatı: 3 terörist..
    18. 'Hayat iksiri' demişlerdi... Gizemli..
    19. Kılıçdaroğlu pankartı görünce..
    20. Müslümanlar İsveç'te yağmur duasına..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah Gülen yardımcım!
    Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah Gülen yardımcım!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!