Adnan Oktar tutuklandı mı? Son dakika Adnan Oktar ve kedicik haberleri

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli gelişme yaşandı. Bir haftadır gözaltında bulunan Adnan Oktar an itibariyle adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Adnan Oktar tutuklanması bekleniyor. Adnan Oktar ve sempatizanlarına ilişkin gözaltı kararının yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor. Öte yandan Adnan Oktar’ın kedicikleri olarak bilinen kadınlar ise 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek.

1999'DA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Polis, daha önce de Adnan Oktar ve kedicikler denilen kızlara yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi, Avusturyalı bir babanın bu yılın ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşındaki kızlarını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesi ve savcılığa başvurmasıydı ve yürütülen operasyondu. 1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Adnan Oktar ile birlikte 75 mensubunu gözaltına alınmıştı.