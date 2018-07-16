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Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme!

Adnan Oktar hakkında, çocuk yaşta 17 kişi ‘cinsel istismar’ şikâyetinde bulundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:40
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100’ü kadın 190’ı gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer’in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfade alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında yapının önemli isimlerinden Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş’ın da bulunduğu diğer 45 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Operasyonun ardından grubun mağdur ettiği çocuk ve kadın şikâyetçilerin sayısı da arttı. Operasyon sonrası 2 kız çocuğu aileleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’n giderek Adnan Oktar ve grubu ‘cinsel istismar’ şikâyetinde bulunmuştu. Son 5 günde 45 mağdur, emniyete giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Son başvurularla birlikte çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17’ye ulaştı. 

Hürriyet

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:40
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  2. gözaltı
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