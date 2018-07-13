Adnan Oktar soruşturmasında iğrenç detaylar! 15 yaşındaki çocuğa taciz...

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar’a yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturmadan yansıyan iddialara göre, taciz, tecavüz ve tehditle kadınların lidere biat etmesi sağlanıyor. Dosyada 15 çocuğa yönelik cinsel saldırı iddiası da var. Avukatı, ‘cezasızlık sebebi’ olarak nitelediği Oktar’ın akıl sağlığına yönelik son kararı Adli Tıp Kurumu’nun vereceğini belirtti. Adnan Oktar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Gözaltındaki ilk gecesinde avukatı Atanur Demir’le görüşen Oktar’ın ‘soruşturma şaşkınlığı’ yaşadığı öğrenildi.

ŞİZOFRENİ

Görüşmeyle ilgili bilgi veren avukat Atanur Demir’in, Adnan Oktar’ın akıl sağlığına yönelik bir soru üzerine bunun ‘cezasızlık sebebi’ olduğunu dile getirmesi ve ileriki aşamada bunu değerlendirebileceklerini söylemesi dikkat çekti.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Oktar, ilk yargılandığı dava sırasında ‘şizofreni’ teşhisiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 10 ay tedavi görmüştü. Adli Tıp Kurumu’nun teşhisi “idealist pasoniye” (liderlik hezeyanına sahip) ile değiştirmesi sonrası Oktar, taburcu oldu. Akıl hastanesi sürecini yaptığı konuşmalarda da anlatan Oktar’ın, sonraki yıllarda GATA’nın verdiği çürük raporunda da, ‘paranoid şizofreni’ teşhisi aldığı belirtildi. Son gözaltı Oktar’ın cezai ehliyetinin olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirirken, avukatı Atanur Demir dün şu açıklamayı yaptı;

“Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.

ANLAM VEREMEMİŞ

Oktar’ı emniyette ziyaret eden avukatı ayrıca, “Emniyette herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Çamaşır, ilaç gibi talepleri oldu, kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. onları karşılayacağız. Daha operasyonun şoku üzerinde. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi. Üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz” dedi.

BACILAR ABLALAR

İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar “Bacılar” “İmam Bacılar” ve “Bacı İmamları” olarak 3 gruba ayrılıyor. Erkekler ise “Kardeşler” “İmam Kardeşler” ve “Kardeş İmamları” olarak ayrılıyor. Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı örgütün ikinci isminin ise Didem Ürer olduğu öne sürülüyor.

15 ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

Bu arada soruşturma dosyasında 11 ila 17 yaş arasında 15 çocuğun cinsel saldırı mağduru olarak yer aldığı, 20 kadının da defalarca tecavüze uğradığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.

Örgütün kandırdıkları kadınlarla zorla birlikte olmak için “Turnike” sistemi adını verdikleri bir sistemi uyguladıkları, “Kedicik” diye adlandırılan kadınların da Oktar’ın elmacık kemiği çıkık, ince belli ve kalın dudaklı kadınları güzel bulmasından dolayı birbirlerine benzedikleri belirtildi.

Oktar Babuna, Didem Ürer ve manken Gökhan Barlan’ın da arasında yer aldığı 190 şüphelinin şu ana gözaltına alındığı soruşturmada, 5 yıl önce 11 yaşındayken örgütteki A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldığı öne sürüldü. İsmi gizli tutulan 16 yaşındaki çocuğun annesi tarafından örgüte götürüldüğü iddia edildi.

'TURNİKE SİSTEMİ' NASIL ÇALIŞIYOR

İddiaya göre, ‘turnike sistemi’ şöyle çalışıyor; Örgüte bir erkek üye tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor. Daha sonra ise bloklardan oluşan lüks villlarda tutuluyor. Kadınlar buralarda defalarca tecavüze uğruyor. Psikolojik dirençleri kırılan kadınlar örgüte tabi oluyor.

İddiaya göre, kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor. Bu süreçte yaşadıklarına dayanamayan kadınlara sakinleştirici veriliyor. Turnikeden çıktıktan sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde, kaş kazıtma, saç kestirme ve darp gibi cezalar verildiği belirtildi. Uygulamaların ardından yeniden turnike sistemine sokulduğu iddia edilen kadınlardan bazılarının, yıllarca esir gibi tutulduğu öne sürülüyor.