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Adnan Oktar cezaevine girmeden son kez görüntülendi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar, otobüste otururken perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar'ın yanındaki kol değneği de dikkat çekti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:50
Adnan Oktar cezaevine girmeden son kez görüntülendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi.

Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak  sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi.

Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:50
  1. Adnan Oktar

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