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Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e dil uzattı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tutuklu yargılaması devam eden Adnan Oktar'ın kendisine gönderdiği açıklamaları yayınladı. Selvi, "Bu arada Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor. 'Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil' diyor" ifadesini kullandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:08
Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e dil uzattı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın kendisine gönderdiği açıklamaları aktardı. Selvi, "Bu arada Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor. 'Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil' diyor" ifadesini kullandı.

CÜBBELİ AHMET GİBİ BİR GÖRÜNÜMLE

Abdulkadir Selvi, "Adnan Hoca’nın masonluğu ve kediciklerin örtünmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Adnan Oktar'ın gündemden düştüğünü ama ilgi alanından çıkmadığını söyledi.

Şarlatan Adnan Oktar'ın kendisine birtakım açıklamalar gönderdiğini belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Her defasında dekolte kıyafetli ‘kedicik’leriyle TV ekranında yaptığı dansları gündeme getiriyor. Ben ısrarla Peygamberimizin ya da hangi İslam âliminin hayatında böyle bir şey olduğunu soruyorum. Kimsenin dans etmesiyle ya da eğlenmesiyle bir sorunum yok. Ama dini bir cemaatin lideri iddiasında olan bir şahsın bu sorulara tatmin edici cevap vermesi gerekiyor. Adnan Oktar “Müziğin, dansın, eğlencenin meraklısı değilim” diyor. Diskolardaki, pub’lardaki, plajlardaki insanlara yaklaşmak için dans, müzik ve eğlenceyi tercih ettiklerini söylüyor. Bu arada Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor. 'Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil' diyor. Cübbeli Ahmet, Ahmet Hakan’la girdiği “öpüşme” polemiğine ara verip bir cevap verirse sevinirim."

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:08
  1. Adnan Oktar
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  3. Cübbeli Ahmet Hoca

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