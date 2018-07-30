Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda birbirinden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ettikçe örgütün ne kadar karanlık bir yapıya sahip olduğu da gözler önüne seriliyor. 16 yaşındaki genç kızın kandırılarak örgüte nasıl dahil olduğu ortaya çıktı. Peki Emre Teker kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonda aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Örgütte çözülmeler devam ettikçe adeta kan donduran bilgilerde ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, dedektif tutup gerçekleri öğrendiğini dile getiren anne şunları anlattı: "Büyük kızım hatırladığım kadarıyla 2011- 2012 eğitim öğretim yılında 16 yaşındayken dershaneye gittiği dönemde Bora Yıldız isimli biri ile tanıştı. Tanıştıktan 2 ay sonra kızım bana bir erkek arkadaşı olduğunu söyledi ve resmini gösterdi. Ben de kızım bu çocuk çok büyük değil mi diye sorduğumda bana '28 yaşında çok büyük değil anne' dedi. Şiddetle karşı çıktım. Bora ile telefonda konuştuk. Bora bana kızımı çok sevdiğini, niyetinin ciddi olduğunu ve benimle yüz yüze oturup konuşmak istediğini söyledi. Bir AVM'de buluştuk. Bora Yıldız, kızım ile niyetinin ciddi olduğunu, işlerini biraz yoluna koyup bir an önce kızımla evlenmek istediğini belirtti. 2015 başlarında kızım bana evlenmek istediğini söyledi ve ben de yaşının daha küçük olduğunu saçmalamamasını söyledim. Kızım bana 'Anne Bora değil, başkası' deyince şaşkınlığım daha da arttı. Bora'dan iki ay önce ayrıldığını ve Emre Teker isimli bir kişi ile evleneceğini anlattı. Asla vazgeçmeyeceğini gerekirse kaçacağını ifade etti."

DEDEKTİF TUTTU

Anne sözlerine şöyle devam etti: "Kızımın bu tarz makyaj yaptığını görünce internetten araştırdım ve Adnan Oktar grubuna dahil olmuş olabileceğini öğrendim. İnternette araştırdığım kadarıyla Oktar'ın kızları ailelerinden kopardığını öğrendim. Emin olmak için internetten dedektif araştırıp Bakırköy'de 5 bin liraya özel dedektif tuttum. Bu dedektif yaklaşık bir ay sonra bana kızımın ve Emre'nin Adnan Oktar grubuna dahil olduklarını söyledi. Ancak kızımı gruba almak için şu an da hâlâ emin olmadıklarını, Emre Teker'in sahibi olduğunu söylediği şirketin Adnan Oktar grubuna ait olduğunu ve Emre'nin bir maşa olduğunu söyledi. Kızım her geçen gün benden uzaklaştı ve uzun zamandır kızımı görmüyorum."