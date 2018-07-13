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'Adnan Oktar örgütünün iki numarası Tarkan Yavaş yakalandı' iddiası

Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın dün gece yapılan operasyonla yakalandığı öne sürüldü.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:27
'Adnan Oktar örgütünün iki numarası Tarkan Yavaş yakalandı' iddiası

 Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı.

Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti. 

Kaynak: Vatan 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:27
  1. adnan oktar
  2. Tarkan Yavaş

YORUM YAZ

  • hasanhasan39 dk önce
    geyik iki ...
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    İŞTE BU. OPERASYONUN YERLİ VE MİLLİ OLDUĞU HER YÖNÜ İLE BELLİ OLUYOR. YAKALAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN. NAMUSSUZLARA KÖTÜLERE ZALİMLERE GEÇİT YOK AMAN VERMEYİN, ACIMAYIN.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hepside Konuşturulup Bütün Bağlantıları Çözümlenmelidir.
  • hasanhasan42 dk önce
    muterem hoca efendiden tetoşa,,, adnan hocadan terör örgütüne,yakında nurculardan nursuzlara ne güzel çark ediyorsunuz ama ne hikmetse hepinizin elinde aynı kitap dilinizde aynı söylem
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