'Adnan Oktar örgütünün iki numarası Tarkan Yavaş yakalandı' iddiası
Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın dün gece yapılan operasyonla yakalandığı öne sürüldü.13 Temmuz 2018 Cuma 09:27
Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı.
Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.
Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti.
Kaynak: Vatan
YORUM YAZ