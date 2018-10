İbrahim Seral Köprülü kimdir? Adnan Oktar örgütünü İbrahim Seral Köprülü mü yönetiyor?

Adnan Oktar’ın tutuklanmasından sonra örgütü kim yönetiyor sorusu merak konusu oldu. Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak bilinen Tarkan Yavaş’ın da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Tarkan Yavaş’dan sonra örgütü İbrahim Seral Köprülü’nün yönettiği ortaya çıktı.

İbrahim Sarel Köprülü'nün kod adı Serace'dir. Örgüt lideri Adnan Oktar ile birlikte "Dragos" denilen evde kalırdı. Yönetici kardeşlerdendir. Kule tabir edilen örgüt işlerinin yürütüldüğü kameralı güvenlik odasının yöneticisidir. Adnan Oktar'ın kardeş grubuna verdiği talimatları tamamen bilir ve yönetir. Hakkında 3 küçük yaşta kız çocuğuna taciz ve örgüt yöneticiliği olmak suçlarından bir çok suçlama bulunan İbrahim Seral Köprülü her yerde aranıyor. Firari örgüt yöneticisi Köprülü, saklandığı delikten de iftiralarına devam ediyor. Firari İbrahim Seral Köprülü’nün yakalanması için emniyet güçleri aramalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Köprülü için çemper her geçen gün daralıyor. Ve İbrahim Seral Köprülü’nün enselenmesi an meselesi.