Adnan Oktar örgütünden 'grup seks' itirafı: Kadınlar...

Adnan Oktar ve suç örgütü ile ilgili skandal itiraflar gelmeye devam ediyor. Örgütün doktoru olarak bilinen ve 160 bin kişinin ilik örneğini Amerika'ya kaçıran Oktar Babuna'nı yeğeni tüyler ürperten itiraflarda bulundu.

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"GRUP SEKSE GÖZLERİMLE ŞAHİT OLDUM"

Adnan Oktar ve grubunun kendilerini mağdur ettiğini öne süren Oktar Babuna'nın yeğeni Emre Yaşar Ertüzün ve Yılmaz Kuruca yaşadıklarını anlattı. Yılmaz Kuruca ise, "Grup seks ve kadınların istismar edilmelerini gözümle gördüm.'' dedi.

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"MAĞDUR EDİLEN KIZLARA ACIYORUM"

Emre Yaşar Ertüzün, annesi ve kardeşinin büyük suçlara karışmadığını bildiğini belirterek, mağdur edilen kızlara acıyorum ve onlara çok üzüldüğünü söyledi.

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"KADINLAR CAZİBE UNSURU OLARAK KULLANILDI"

Yaşar Ertüzün, "Suçlular için adaletin gereği neyse o yapılacağını belirterek, "Adnan Oktar'ın programlarını da kimse izlemeyeceği için bu kadınları böyle cazibeli göstererek açık saçık olarak kullandı ve kendisine taraftar toplamaya çalıştı. Ben orada olduğum dönemde bu adamın, bu işlerle sorunu olan bir müridine şantaj kasetleri çektirdiğini biliyorum. Bunu bizzat ikisinin konuşmasından da duydum. Kaseti görmedim ama konuşmalarına şahidim. Yani bunu yaptığını biliyorum. Bu operasyonda emeği geçen tüm emniyet personeline çok candan teşekkür ediyorum. Umarım artık bu tip yapılara göz açtırılmaz" diye konuşmasını tamamladı.

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