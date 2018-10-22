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Adnan Oktar operasyonunda kritik isim enselendi

Balıkesir’de Adnan Oktar suç örgütünü öven şüpheli Nursel Tekin polis tarafından gözaltına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:28
Adnan Oktar operasyonunda kritik isim enselendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden Adnan Oktar suç örgütünü övücü propaganda yaptığı, örgüt üyesi bazı şahıslara para gönderdiği, örgüte yapılan operasyonun ardından "Uzun yıllardır Adnan Oktar hocam ile beraberiz, onlarla olmaktan gurur duyuyorum, milyar tane evladım olsa hepsini onların yoluna feda ederim" şeklinde açıklamaları basına yansıyan şüpheli Nursel Tekinhakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Zanlı Balıkesir’de evinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nursel Tekin İstanbul’dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:28
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