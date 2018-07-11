Adnan Oktar operasyon için kimi suçladı?

Yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları ile Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Adnan Oktar gözaltına alındı. Adnan Oktar ilk açıklamasında, operasyonun İngiliz istihbaratının yaptırdığını iddia etti.

Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar, İlk açıklamasında , Kendisine yönelik operasyonun İngiliz istihbaratının yatırdığını iddia ettti. Suç örgütü Adnan Oktar'ın ilk ifadesi şu şekilde oldu: "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."