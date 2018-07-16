Adnan Oktar onu da yaktı! Ünlü mimarın şirketine el konuldu

Şafak baskınıyla göz altına alınan Adnan Oktar ve çetesine yönelik soruşturma sürecinin bir diğer ayağını ise, el konulan şirketler oluşturdu. Önemli bir kısmı, Oktar’ın müritlerine adına kayıtlı şirketlerin faaliyet alanları tekstilden inşaata, sigortadan kuyumculuğa bir dizi sektörü kapsıyor.

EL KONULAN ŞİRKET ÜNLÜ MİMARA AİT



MASAK raporu sonrası sulh ceza hakimliğince el konulan şirketlerden biri de Tasarımhane Yapı Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi… Ağustos 2000 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaytı yapılan şirketin iki hissedarı var. Şirketin yüzde 50 hissesi Mimar Güzin Erkan Onat’a, kalan yüzde 50 hisse ise Oben Karatepe’ye ait.

Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak da görev yapan Güzin Erkan Onat, bir dizi önemli projede yer aldı. PTT Pul, Türk İslam Eserleri ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi projeleri, Mimar Güzin Erkan Onat’ın imzasını taşıyor.

3 ŞİRKETE DAHA…



Onat’ın diğer hissedarı Oben Karatepe’nın yönetiminde yer aldığı 3 ayrı şirkete daha el konulduğu anlaşıldı.

DİĞER ORTAK YURTDIŞINDA



Güzin Erkan Onat’tan haber alınamazken dir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi.

(Hürriyet)