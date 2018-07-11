Adnan Oktar meteliksiz kaldı! Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum mu atandı?

Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda başta Adnan Oktar olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Operasyon Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV'ye de sıçradı. A9 TV'nin yayını kesildi. Son dakika gelişmesine göre, Adnan Oktar'ın tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise kayyum atandı

Suç örgütü Adnan Oktar ve ekibine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın kaçtığı ortaya çıktı.Adnan Oktar ve ekibine yönelik suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV kapatıldı. Son dakika gelişmesine göre de Adnan Oktar'ın tüm mal varlığına el konuldu, şirketlerine ise kayyum atandı.