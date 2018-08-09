Adnan Oktar: İsrail beni 'mehdi' olarak kabul eder
Tutuklanan suç örgüt lideri sapkın Adnan Oktar, İsrail'in kendisini "mehdi" olarak kabul ettiğini söyledi.09 Ağustos 2018 Perşembe 11:06
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Adnan Oktar ve kedicikleri, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.
MASONLAR BANA TABİ
Hakkındaki iddialara tek tek cevap veren Oktar; İsrail ile olan ilişkilerine dair, "İsrail benin Tevrat'ta geçen mehdi olduğumu düşünüyor. Masonlar bana tabi olduklarını söylüyor" dedi.
"KONYA'YA DEĞİL MİAMİ'YE..."
Adnan Oktar, ekrana çıkardığı dekolteli kadınların sorulması üzerine "Biz Konya'ya değil Miami'ye tebliğ ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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