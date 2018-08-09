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Adnan Oktar: İsrail beni 'mehdi' olarak kabul eder

Tutuklanan suç örgüt lideri sapkın Adnan Oktar, İsrail'in kendisini "mehdi" olarak kabul ettiğini söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:06
Adnan Oktar: İsrail beni 'mehdi' olarak kabul eder

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Adnan Oktar ve kedicikleri, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.

MASONLAR BANA TABİ

Hakkındaki iddialara tek tek cevap veren Oktar; İsrail ile olan ilişkilerine dair, "İsrail benin Tevrat'ta geçen mehdi olduğumu düşünüyor. Masonlar bana tabi olduklarını söylüyor" dedi.

"KONYA'YA DEĞİL MİAMİ'YE..."

Adnan Oktar, ekrana çıkardığı dekolteli kadınların sorulması üzerine "Biz Konya'ya değil Miami'ye tebliğ ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:06
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. adnan oktar
  4. mason
  5. mehdi
  6. İsrail

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu53 dk önce
    Fetolağımla burunsonu, paris hiltonla damızlık adnan oktarı takasa gidelim
  • omer46omer461 sa önce
    bu sapik dinci seriyat isteyen biridir nasil olurda masonlarin adami ilan ediyorsunuz...
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Seni gidi orostopol çocuğu arsız, farmason, çukur iki ayaklı kuyruksuz Siyonist iti. Bundan böyle sana ka..ışlar ola.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Ulan duble salak , sen yahudimisinki yahudier seni mehdi seçsin. Zaten mehdinin gelişi onların sonu olacak , hiç insan sonunu getirecek kişiye niye tabi olsun sen milleti aptalmı sandın. yoksa bizimi kekliyon embesil
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