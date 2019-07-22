Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Adnan Oktar davasına ilişkin gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi.

Adnan Oktar davasına ilişkin gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi. Duruşma 17 Eylül'de Silivri'de başlayacak. Ayrıntılar geliyor...

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