Adnan Oktar davasında yeni gelişme!

Adnan Oktar davasına ilişkin gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Adnan Oktar davasına ilişkin gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi. Duruşma 17 Eylül'de Silivri'de başlayacak.
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