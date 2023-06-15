Adnan Oktar davasında sürpriz gelişme! Müşteki avukatlarından HSK’ya şok şikayet

Savcı Murat Dizle, 12 Nisan tarihinde İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanan Adnan Oktar davasındaki cinsel suçları yeniden gündeme getirme girişiminde bulundu. Bu tartışmalı girişim hukuk çevrelerinde Adnan Oktar ve örgütünü aklama girişimi olarak yorumlandı. Adnan Oktar Davası müştekilerinin avukatları Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran, savcılığın bu girişiminin şaibeli olduğunu belgeleri ile birlikte bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Kurulu’na sundu.

Adnan Oktar Şuç Örgütü Davası şikayetçilerinin avukatları Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran imzalı şikayet dilekçesi bugün HSK ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne verildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi

Örgüt lehinde davranışlar sergilenmiştir

1. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 23.05.2023 tarihli itirazı ile; sanık Murat Terkoğlu’nun mağdur Merve Bozyiğit’e yönelik tek bir cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğinden bahisle sanık hakkında verilen cezada TCK m.43 uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek Sayın Dairenizce verilen karara itiraz etmiştir.

2. Ancak söz konusu İTİRAZIN İYİ NİYETLİ OLMADIĞI HATTA DAHA DA ÖTESİNDE İTİRAZDA BULUNAN CUMHURİYET SAVCISI MURAT DİZLE’NİN KASITLI OLARAK ÖRGÜT LEHİNE DAVRANIŞLAR SERGİLEDİĞİ KANAATİNDEYİZ. Şöyle ki;

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Örgüt savcılıkta lobi faaliyeti yapıyor

3. Gerek yerel mahkeme tarafından verilen iki ayrı mahkûmiyet kararında gerekse Sayın Dairenizce verilen 12.04.2023 tarihli kararda belirtildiği üzere örgütün adliyelerde ve kamu kurumlarında çok etkin olduğu ve halen daha lobi faaliyetlerine devam ettikleri bilinmektedir.

4. Ayrıca örgütün çeşitli şantaj, iftira ve karalama yöntemleri ile yargı mensupları ve kamu görevlileri üzerinde baskı kurduğuna dair birçok somut delil dosyada mübrezdir. Özellikle 11.07.2018 tarihli polis operasyonu öncesi örgüt lideri Adnan Oktar’ın -ikamet adresi Kadıköy sınırları içerisinde olduğundan- hakkındaki tüm şikayetler İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yapılmaktaydı. Bu nedenle örgütün çok uzun yıllardan bu yana İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğü yine dosyadaki delillerle mübrezdir.

Örgüt bağlantıları araştırılmalı

5. Nitekim tüm bu bilgiler ışığında huzurdaki dava dosyasında yaptığımız araştırmalar sonucunda Cumhuriyet Savcısı Murat Dizle’nin örgütle bağlantısı olduğuna dair şüphelerimiz somutluk kazanmıştır.

Örneğin; müşteki Arzu Manav 23.10.2018 tarihli emniyet ifadesinde savcı Murat Dizle’nin örgüt lehine işlemler yaptığını açıkça belirtmiştir. Müşteki Arzu Manav örgüt tarafından sosyal medya hesaplarının gizlice ele geçirildiği ve hakkında iftira içerikli paylaşımlar yapıldığı için Orkun Doğuş Dülgeroğlu hakkında şikâyetçi olmasına rağmen savcı Murat Dizle’nin örgüt aleyhine hiçbir işlem yapmadığını belirtmiştir. Savcı Murat Dizle tarafından Orkun Dülgeroğlu adına açılan İstanbul Anadolu Adliyesinden başlatılan soruşturmalar kapatılmışsa da; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde Orkun Doğuş Dülgeroğlu tutuklanmıştır.

Hep örgüt lehine kararlar verildi

7. Savcı Murat Dizle, Adnan Oktar’ın haksız kazanç sağlamak amacıyla sosyal medyada yorumlar yazan kişiler aleyhinde açılan soruşturma dosyalarına bakmış ve her dosyada örgüt lehine kararlar vermiştir. Örneğin; yine dava dosyasında mübrez olan bir savcılık sorgu kaydında görüldüğü üzere savcı Murat Dizle, Adnan Oktar’ın şikayeti üzerine açılan 2013/75101 sor. numaralı soruşturma neticesinde örgüt lehine iddianame düzenlemiştir.

Kumpas davasında şaibeli karar

8. Savcı Murat Dizle’nin eşi olan İstanbul Anadolu Adliyesi hakimi Betül Çelik Dizle’nin de örgüt lehine tutumlar sergilediği anlaşılmaktadır.

Örneğin; Örgütün 2006 yılında Üsküdar C.B.Savcılığında açılan gizli örgüt soruşturmasının müştekilerini sindirmek ve korkutmak amacıyla kurgu şikayetlerle kumpas davaları açtıklarına dair pek çok delil dosyada bulunmaktadır. Bu kumpas davalarından birisi de örgüt yöneticisi İbrahim Tuncer tarafından o dönemki soruşturma dosyasının müştekisi olan Kerem Gürtüna isimli kişi hakkında açılmıştır.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 2009/393Esas sayılı davaya bakan hakim Betül Çelik Dizle bu kumpas davası neticesinde örgüt lehine karar vermiş ve Kerem Gürtüna isimli kişini hakkında mahkumiyet kararına hükmetmiştir.

9. Hakim Betül Çelik Dizle’nin örgüt lehine gösterdiği tutum ne yazık ki o dönem örgütün hukuk nezdinde güçlenmesine sebep olmuştur. Bu gibi kumpas davaları ve karalama faaliyetleri neticesinde Kerem Gürtüna isimli kişi yılmış ve çareyi ülkeyi terk ederek yurt dışına gitmekte bulmuştur.

Hatta örgüt üyeleri tarafından söz konusu mahkumiyet kararı (güya) suçsuzluklarına bir delilmiş gibi halen kullanılmakta ve birçok dilekçe eki olarak dosyaya bu kararı sunulmaktadır. Örneğin; Murat Dizler’in eşi Betül Çelik Dizer’in İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/279 E. sayılı dosyasından örgüt lehine vermiş olduğu haksız karar 2022 yılında dahi örgüt yöneticisi olan Tarkan Yavaş tarafından savunma dilekçelerine dayanak teşkil etmektedir.

İyi niyetli bir girişim değil

10. Tüm bu anlatımlar ve sunduğumuz deliller savcı Murat Dizle’nin yapmış olduğu itirazın iyi niyetli olmadığını ve Sayın savcının geçmişten bu yana örgüt lehine tutumlar sergilediğini göstermektedir. Bununla beraber Sayın savcı tarafından yapılan itirazın hukuken de hiçbir geçerliliği yoktur.

Çünkü; dosya kapsamındaki cinsel saldırı eylemlerinin tamamı örgüt lideri Adnan Oktar’ın talimatı ile oluşturulan ve “turnike” adı ile anılan sistem sayesinde gerçekleştirilmiş olup tüm eylemlerde birden fazla kişinin iştiraki söz konusudur. Örgüt liderine mutlak itaat eden örgüt üyeleri, her türlü hileli harekete başvurarak mağdurları örgüte kazandırmış ve “mihmandar” denilen kişinin yönlendirmesi ile de cinsel eylemlere zorlamışlardır.

Bu nedenle sanık Murat Terkoğlu’nun mağdur Merve Bozyiğit’e yönelik basit cinsel saldırı suçunu işlediğinden bahisle verilen mahkumiyet kararında TCK m.43 hükümlerinin uygulanması hukuka uygun olup savcı Murat Dizle tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Netice ve talep: Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle birlikte; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi C.B.Savcısı Sayın Murat Dizle’nin, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantısı olduğuna dair somut şüphelerimizi ve delillerimizi sunar, iyi niyetten ve hukuka uygun gerekçelerden yoksun 25.03.2022 tarihli itirazın reddine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ederiz.