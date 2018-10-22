Adnan Oktar çetesine yeni operasyon! Listede abisi de var

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı. 33 kişilik gözaltı listesinde Oktar'ın abisi Kenan Oktar da bulunuyor..

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni dalga bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kişi hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Abisi de listede

Gözaltı listesinde 33 isim olduğu öğrenildi. Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar'ın da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi..

Maili polisin sabah saatlerinde adreslere baskın düzenlediği operasyonun devam ettiği öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda geçtiğimiz günlerde örgütün iki numarası Tarkan Yavaş da yakalanmıştı. Örgüte 11 Temmuz'da büyük bir darbe indirilmiş 187 kişi tutuklanmıştı..

(Sabah)