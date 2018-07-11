Adnan Oktar: Bizim IŞİD ile asla mücadelemiz olmaz

Bugün "örgüt üyeleriyle" birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın, yeni skandalları gündeme geldi. Oktar'ın terör örgütü DAEŞ ile ilgili skandal sözleri ortaya çıktı.

"MÜCADELEMİZ OLMAZ"

Ortaya çıkan videoda Oktar, "Bizim IŞİD'le asla mücadelemiz olmaz. IŞİD'e kurşun sıkan katildir, ahlaksızdır demiştim." diyor.

"İSRAİL'E SALDIRIYI BEN ÖNLEDİM"

Videonun devamında DAEŞ'li bir teröristin kendisine yolladığı mesajı okuyan Oktar, terör örgütünün İsrail'e saldırmak istediğini, bunu kendisinin önlediğini iddia ediyor.