Adnan Oktar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bakın ne yapmış!

Savcılığın ifadelerini alarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği şüpheliler için yazdığı sevk yazısında bazı müştekilerin de ifadeleri yer aldı. Müştekilerin anlattıkları Adnan Oktar Suç Örgütünüm karanlık yüzünü ortaya çıkardı.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TOPLANTI

Adnan Oktar'ın, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, örgütün televizyon kanalında toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre şikayetçi Mehmet K., 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar’ın bazı kişileri A9 TV’ye çağırarak kendisine, “Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert S.’nun kontrolüne devredeceksin” dediğini söyledi.