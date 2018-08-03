Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2018 YKS tercih kılavuzu Adnan Menderes Üniversitesi en küçük ve en büyük puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2018 ve başarı sıralaması

03 Ağustos 2018 Cuma 15:37

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2018 ve başarı sıralaması

4 YILLIK BÖLÜMLER

  1. Afyon
  2. aydın adnan menderes üniversitesi taban puanları 2018
  3. adnan menderes üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık
  4. aydın adnan menderes üniversitesi taban puanları 2017
  5. adnan menderes üniversitesi 2 yıllık bölümleri
  6. muğla üniversitesi taban puanları 2018
  7. aydın üniversitesi taban puanları 2018
  8. akdeniz üniversitesi taban puanları 2018
  9. muğla sıtkı koçman üniversitesi taban puanları 2018
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları