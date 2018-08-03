Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2018 YKS tercih kılavuzu Adnan Menderes Üniversitesi en küçük ve en büyük puanları
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2018 ve başarı sıralaması03 Ağustos 2018 Cuma 15:37
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2018 ve başarı sıralaması
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