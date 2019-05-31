Adnan Menderes Üniversitesi bayram coşkusunu erken yaşadı

AYDIN (İHA) –Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde ADÜ ailesiyle bir araya geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, rektörlük binası protokol girişinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Milli birlik ve beraberliğin öneminin daha net anlaşıldığı bu günlerde bayramlaşma töreninin yoğun katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, dini ve milli bayramlarımızın ülkemizin çimentosu olduğuna dikkat çekerek akademik ve idari personelle tek tek bayramlaştı.

Bugünün aynı zamanda Kadir Gecesi olması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu kutsal gecenin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Aldemir, Aydın’ın en büyük kamu ailesi olan Üniversitemiz ailesinin bayramlaşma töreni ile bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bayramlaşma törenine katılan personele teşekkür etti.

Törene, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter Baki Aslantaş’ın yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personeller katıldı.