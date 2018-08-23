Adnan Hoca'nın 'gazeteci bir büyüğü' kim?

Adnan Oktar ve 'Kedicikler' olarak bilinen kadın müritleri, tutuklu bulundukları cezaevlerinden gazetecileri mektup yağmuruna tutuyor. Adnan Hoca'nın hem el yazısının he de Türkçesinin çok bozuk olduğu dikkat çekerken, Oktar'ın mektubunda sık sık tekrarladığı "gazetede çalışan bir büyüğü"nün kim olduğu merak konusu oldu.

HANGİ GAZETE HANGİ BÜYÜK?.. Bir süredir hem ‘kedicikler’den hem Adnan Oktar’dan mektuplar aldığını belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, mektupların içeriğiyle ilgili de çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Selvi, "İki mektubunda da gazetede çalışan güvendiği bir büyüğünden söz ediyor. Hangi gazetede, hangi büyüğüymüş acaba? Doğrusu Adnan Oktar’ın basındaki güvenilir büyüğünü merak ettim" diye yazdı.

YAZISI DA TÜRKÇESİ DE BOZUK... Mektuplarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise gayet düzgün bir Türkçe ile yazılmış olan onlarca kitapta imzası bulunan Adnan Oktar'ın, bozuk Türkçesi oldu. Abdülkadir Selvi,. "Adnan Oktar kötü bir el yazısı ve düzgün olmayan bir Türkçe ile yazıyor" dedi.