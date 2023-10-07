Adnan Günnar kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Adnan Günnar kimdir?
Trabzon - 1966
1966 yılında Trabzon'da doğdu. Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun oldu. Serbest dişhekimi ve ortodonti uzmanıdır. 2007 yılında ak parti
Trabzon il teşkilat başkanı olarak görev aldı. 2010 yılında ak parti Trabzon il başkanlığı görevine atandı ve 2014 yılına kadar il başkanlığı görevini sürdürdü.
25, 26 ve 27. Yasama dönemlerinde Trabzon milletvekilliği yaptı. Orta derecede ingilizce bilen Günnar, evlidir.