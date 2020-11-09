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Biyografi Adnan Bali kimdir nerelidir? Adnan Bali ne iş yapmakta?
Biyografi

Adnan Bali kimdir nerelidir? Adnan Bali ne iş yapmakta?

Adnan Bali kimdir? Sorusu en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İş Bankası Genel müdürü olarak çalışan Adnan Bali’nin kim olduğu, kariyeri merak ediliyor. İşte Adnan Bali’nin hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 08:49:00 - 2020-11-09 08:50:00
Adnan Bali kimdir nerelidir? Adnan Bali ne iş yapmakta?

Adnan Bali, 1962 İslahiye'de dünyaya geldi. Adnan Bali, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde tamamladı. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir. 01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak getirildi.

 

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