Adnan Bali kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa mı etti?

Mart ayına kadar İş Bankası Genel Müdürü olarak görevine devam edeceğini açıklayan Adnan Bali, "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Bu toplantıyı dünkü haberler nedeniyle yapmış değiliz, önceden planladık" dedi. Adnan Bali, Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil.” ifadesini kullandı.

Adnan Bali kimdir?

1962, İslahiye doğumlu olan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.

01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir. Evli ve 3 çocuk babası olan Sayın Bali, İngilizce bilmektedir.