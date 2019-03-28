ADM Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladı

ADM Elektrik Dağıtım, seçimler süresince Aydın, Denizli ve Muğla illerinde kesintisiz hizmet için ek tedbirler aldı.

ADM Elektrik Dağıtım yetkilileri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince işlemlerin geç saatlere kadar sürebileceğini de göz önüne alarak,Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki elektrik dağıtım tesislerinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ek tedbirler aldıklarını belirtti.

“Paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız”

31 Mart tarihinde sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar yönetim kadrosu ve tüm ekiplerin görev başında olacağını belirten yetkililer, “3 ilimizde de valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve diğer paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız” dedi.

Ekip sayısı arttırıldı

Aydın, Denizli, Muğla ve ilçelerinde seçim süresince 697 arıza onarım personelinden oluşan 121 ekip ile muhtemel arızalara müdahalede bulunulacağını söyleyen yetkililer, ihtiyaç halinde ekip sayısının hızla arttırılabileceğini, kritik noktalarda enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla elektrik hatlarının yapısal durumunun uygun olduğu yerlerde alternatif besleme planlarının da yapıldığını anlattı. Vatandaşların kesintiler başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve taleplerini, 0850 800 0 186 numaralı Çağrı Merkezi aracılığı ile ulaştırmaları bildirilirken, seçim gününün sorunsuz ve huzurlu geçmesi için faaliyet alanlarıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.