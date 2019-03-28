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ADM Elektrik Dağıtım seçim hazırlıklarını tamamladı

ADM Elektrik Dağıtım, seçimler süresince Aydın, Denizli ve Muğla illerinde kesintisiz hizmet için ek tedbirler aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
ADM Elektrik Dağıtım seçim hazırlıklarını tamamladı

ADM Elektrik Dağıtım, seçimler süresince Aydın, Denizli ve Muğla illerinde kesintisiz hizmet için ek tedbirler aldı.


ADM Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince, işlemlerin geç saatlere kadar sürebileceği de göz önüne alınarak, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki elektrik dağıtım tesislerinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ek tedbirler alındığı belirtildi.



Paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız


31 Mart tarihinde sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar yönetim kadrosu ve tüm ekiplerin görev başında olacağı kaydedilen açıklamada, "3 ilimizde de Valilik, Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve diğer paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız" denildi.



Ekip sayısı arttırıldı


Aydın, Denizli, Muğla ve ilçelerinde seçim süresince 697 arıza onarım personelinden oluşan 121 ekip ile muhtemel arızalara müdahalede bulunulacağını söyleyen yetkililer, ihtiyaç halinde ekip sayısının hızla arttırılabileceğini, kritik noktalarda enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla elektrik hatlarının yapısal durumunun uygun olduğu yerlerde alternatif besleme planlarının da yapıldığını belirtti. Vatandaşlardan kesintiler başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve taleplerini, 0850 800 0 186 numaralı Çağrı Merkezi aracılığı ile ulaştırmalarını rica eden yetkililer,"Seçim gününün sorunsuz ve huzurlu geçmesi için faaliyet alanımızla ilgili hususlarda tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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