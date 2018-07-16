Adliyeye silahla girdi, yargıdan el çektirildi!
ABD Chicago'da ceketinin kolundaki bir cepte tabanca gizleyen yargıç, silah düşünce güvenlik kamerasına yakalandı. Yasak bölgede gizlice silah taşımakla suçlanan Claps, “adli olmayan görevlere” getirilerek yargıdan el çektirildi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
ABD’nin Chicago kentinde bir yargıcın adliyeye gizlice silah soktuğu ortaya çıktı.
Chicago Şerifi, yaptığı açıklamada, Cook ilçesi İstinaf Mahkemesinin 70 yaşındaki yargıcı Joseph Claps'ın, ceketinin kolundaki bir cepte gizlediği silahını Leighton Adliyesinde düşürdüğü belirtildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde Claps, silahı yerden alıp pantolonunun cebine koyarken görülüyor.
Yasak bölgede gizlice silah taşımakla suçlanan Claps, “adli olmayan görevlere” getirilerek yargıdan el çektirildi.
Yasalara göre adliyede yalnızca görevdeki kolluk kuvvetleri silah taşıyabiliyor.
Claps’in, gelecek hafta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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