Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklandı Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 2’si muvazzaf asker, 8’i ihraç askeri öğrenci olmak 10 kişi gözaltına alınmıştı.

2’si muvazzaf asker, 8’i ihraç askeri öğrenci olmak 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilmişti. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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