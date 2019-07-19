Adliye’ye şarjör ve mermi ile girmek istedi

Kayseri’de bir kişi, Adalet Sarayı’na bir adet tabanca şarjörü ve 8 adet mermi ile girmek isterken, x-ray cihazında polis ekiplerince tespit edildi.

Kayseri Adalet Sarayı’na saat:10.30 sıralarında gelen F.U.(36) isimli şahıs, çantasını x-ray cihazına bıraktı. Cihazdan geçen çantada bir adet tabanca şarjörü ve içinde 8 adet mermi olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Müteahhit olduğunu ve 1 adet tabanca şarjörü ve 8 adet mermiyi çantasında unuttuğunu söyleyen 36 yaşındaki F.U., şarjör ve mermileri kendi rızası ile polis ekiplerine teslim ederken, şahıs tutulan tutanak sonrası adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.