0553 313 94 23

Adliyeye baltayla gelen kişi gözaltına alındı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
Adliyeye baltayla gelen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen bir kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.G. (28) elinde baltayla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Baltayı gören güvenlik görevlileri, S.G'nin durumunu adliye polisine bildirdi. Adliye polisi, S.G'yi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alarak baltaya el koydu.

Gözaltına alınan S.G, polis aracına götürülürken gazetecilerin "Neden baltayla geldiniz?" sorusu üzerine, "Benim emeğim bu, oduncuyum. Polisler tarafından darbedildiğim için adliyeye baltamla geldim. Top, tüfekle gelmekten bin kat iyidir. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. 3 polis tarafından darbedildiğim için buraya geldim. Hem darbediliyorum hem de sonucuna ben katlanıyorum. 7 ay ceza gelmiş." dedi.

Öte yandan S.G'nin "polise mukavemet" suçundan 7 ay ceza aldığı, bunun üzerine adliyeye geldiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
  1. Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet
  2. Bakırköy Adalet Sarayı
  3. balta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık, unutmayacağız"
    1. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    2. Turizm şoförlerine eğitim
    3. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    4. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    5. Niğde’de 3 kişi karbonmonoksit..
    6. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    7. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    8. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    9. Van'da çığ düştü! Ekipler ve onlarca..
    10. Çerkezköy TSO’da seçim heyecanı
    11. Kızılay’dan anlamlı yardım
    12. Serhat Çelik: "28 Şubat darbecileri en..
    13. Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor
    14. 6 yaşındaki minik İbrahim’in organları..
    15. Pakistan, Hindistan'a zeytin dalı uzattı
    16. Edremit’te maskeli market soygunu
    17. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    18. Veteran atlet ay yıldızlı formayla..
    19. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    20. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    21. Van-Çatak karayoluna çığ düştü
    22. İsrail, 20 aydır hapiste bulunan..
    23. Öğrencilere verginin önemi anlatıldı
    24. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    25. GRAFİKLİ - Şenol Güneş 15 yıl sonra..
    26. 28 Şubat post modern darbesinin 22...
    27. Eğitim-Bir-Sen’den 28 Şubat açıklaması:
    28. İlkbaharı beklerken kara teslim oldular
    29. İran Dışişleri BakanıCevad Zarif,..
    30. Aras Edaş ekipleri yaban hayvanları..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."