Adliyenin kapısını kırıp kaçmak isteyen şahsın 5 silahlı gasp olayına karıştığı ortaya çıktı

Samsun’da 25 yıl hapis cezası bulunan ve yakalaması olduğunu öğrenince adliyenin kapı kilidini kırarak kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan şahsın 5 ayrı akaryakıt istasyonundan silahlı gasp olayına karıştığı ve bu suçlardan 25 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif G. (30), Samsun Adliyesine giderek yargılandığı bir dava ile ilgili adliyenin zemin katındaki ön bürodan bilgi almak istedi. Şerif G., hakkında yakalama kararı çıktığını fark edince panik içinde kaçmaya başladı ve kilitli olan kapıya sert bir şekilde vurarak kilidi kırıp dışarı çıktı. Şerif G., adliye kampüsü içinde kısa süren kovalamaca sonucu adliyede görevli polisler ve özel güvenlik personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şerif G. "devlet malına zarar vermek" suçundan Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Şerif G.’nin "maske takarak silahlı gasp" suçundan yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve söz konusu hapis cezasından dolayı polis tarafından her yerde atandığı ortaya çıktı.

Gazi Polis Merkezinde, "devlet malına zarar vermek" suçundan ifadesi alınan evli 1 çocuk babası fırıncı Şerif G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen Şerif G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yapılan araştırma sonucu Şerif G.’nin 10.10 2017 tarihinde 1 benzinlik, 14.10 2017 tarihinde ise aynı gecede 4 benzinlik olmak üzere Samsun-Ankara karayolu üzerinde 5 ayrı akaryakıt istasyonuna girip kafasına kask takarak silahlı gasp olayına karıştığı ve yargılandığı mahkemece toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.